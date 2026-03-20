Panamá exige salida de listas discriminatorias en Foro UE-Centroamérica 2026

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, afirmó este jueves que Panamá no merece estar en listas discriminatorias, al inaugurar el Foro Unión Europea-Centroamérica 2026.

"Panamá no merece estar en ninguna lista discriminatoria, de ningún bloque, de ninguna organización, de ningún país, en ninguna. La única lista en la que Panamá merece estar en la Unión Europea es en la lista de los amigos", manifestó el canciller.

Defensa de la imagen internacional de Panamá

Además, agradeció a los países europeos que han apoyado las aspiraciones panameñas de salir de las listas discriminatorias. Reiteró que el país busca eliminar estos señalamientos de la UE para limpiar su imagen y potenciar la atracción de inversiones.

“Panamá no busca concesiones, Panamá ofrece soluciones. Y Panamá, bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, con firmeza y dignidad, seguirá defendiendo su lugar en el mundo como un país abierto, confiable y profundamente comprometido con esta iniciativa y con el desarrollo global. Porque en un mundo fragmentado, Panamá no va a dividir. Panamá y Centroamérica siempre conectarán”, remarcó.

Exigencia de reciprocidad a la Unión Europea

Martínez-Acha, además de rechazar la clasificación, cuestionó la falta de reciprocidad del bloque europeo. "Ustedes tienen que hacer más por Panamá porque ahora Panamá tiene que hacer mucho en un momento complicado", advirtió.

Añadió que "Panamá viene respondiendo desde hace rato, pero nosotros hemos sido mal pagados", manifestó el ministro. Destacó que el país y la región son aliados fiables, comprometidos con el comercio transparente, el derecho internacional y la cooperación basada en valores.

Inversión y proyectos estratégicos en la región

En el evento, la UE reafirmó su respaldo de $1,200 millones hasta el 2027 para infraestructura en Centroamérica, enfocándose principalmente en energía renovable.

El Foro UE-Centroamérica abordó durante la jornada de este jueves temas clave como la infraestructura ferroviaria, logística sostenible, corredores marítimos verdes, movilidad sostenible, transporte limpio, integración energética, conectividad y cooperación tecnológica.