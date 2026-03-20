¡Pele el ojo! Alertan sobre nueva estafa que suplanta a ENA Panamá

Una nueva modalidad de estafa está circulando a través de chats y correos electrónicos, haciéndose pasar por ENA Panamá, y ya ha dejado a varios usuarios afectados.

Los delincuentes envían mensajes en los que alertan sobre supuestos problemas con cuentas de Panapass. En estos avisos, aseguran que el saldo está sobregirado o supera los 10 dólares, presionando al conductor para que “pague de inmediato” mediante un enlace fraudulento.

Los textos suelen incluir frases alarmantes como: “Los tránsitos de su placa no han sido procesados. Evite multas de tránsito de $10 y la retención del sticker del revisado” o “Estimado cliente, el cobro automático de su placa no pudo ser efectuado. Evite recargos por mora”.

Sin embargo, al hacer clic en estos enlaces, la víctima no accede a ningún portal oficial, sino a sitios falsos diseñados para robar dinero o captar información personal.

Ante el incremento de estos casos, ENA Panamá advirtió que sus únicos sitios oficiales son ena.com.pa y renarecargas.com.pa, e instó a la ciudadanía a mantenerse alerta.

La recomendación es clara: no abrir enlaces sospechosos, aunque aparenten ser legítimos.