Reactivan padrinazgo tras 10 años: estudiantes irán a hoteles

Después de más de una década en pausa, el Ministerio de Educación (Meduca) y la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) firmaron una Carta de Intención para reactivar el programa Padrinazgo Educativo–Empresarial, una iniciativa que busca acercar a los estudiantes del Bachillerato en Turismo al mundo laboral real del sector hotelero.

La reactivación del programa apunta a que los jóvenes no se queden solo con la teoría del aula. La idea es que puedan entrar a hoteles, conocer cómo funciona la industria por dentro y adquirir experiencia práctica que les sirva al momento de buscar empleo.

Durante el acto oficial, la ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó que este tipo de alianzas entre el sistema educativo y la empresa privada son claves para preparar mejor a los estudiantes. Explicó que el programa contempla acompañamiento a estudiantes y docentes, pasantías en hoteles, capacitaciones y actividades prácticas, para que los jóvenes vean de cerca cómo se mueve la industria turística.

Con esta iniciativa se proyecta beneficiar a más de 60 mil estudiantes de Educación Media Profesional y Técnica en todo el país, distribuidos en 117 centros educativos. En una primera fase, el programa impactará directamente a más de 5 mil estudiantes del Bachillerato en Turismo, con la meta de sumar más adelante a los bachilleratos de Comercio y Contabilidad.

El presidente de APATEL, Víctor Concepción, explicó que el proyecto se sostiene en tres pilares: educación práctica, oportunidades laborales para jóvenes y participación activa de la empresa privada en la formación académica.

A través de este modelo, cada colegio contará con una empresa padrino, que brindará espacios de aprendizaje práctico para los estudiantes. En esta primera etapa participarán 15 centros educativos, vinculados con hoteles y empresas del sector turístico.

Entre los centros educativos y empresas participantes figuran el Instituto Comercial Bolívar con Sheraton Grand, el IPT Comercio con Best Western El Dorado, el Centro Educativo Dr. Octavio Méndez Pereira con Marriott AC, el Centro Educativo Bilingüe República de Haití con Marriott Executive Apartments y el IPT Juan Díaz con Miramar Intercontinental.

También forman parte del programa la Escuela Isabel Herrera Obaldía con Las Américas Golden Tower, el IPT Río Hato con Hotel Buenaventura, el IPT La Concepción con Hotel Dos Ríos en Volcán, el Colegio Pablo Emilio Corsen con Hampton Inn de David, el Colegio Francisco Morazán con Hotel Ciudad de David y el Colegio José Guardia Vega con Radisson Colón.

A esta fase se suman además el Instituto Plinio Moscoso con Hotel Los Guayacanes, el Benigno Tomás Argote con Hotel Valle Escondido en Chiriquí, el Colegio Francisco Morazán con Hotel Hacienda Los Molinos, el Colegio Richard Newman con JW Marriott y el IPT Jeptha B. Duncan con Hilton Waldorf.

Desde Meduca indicaron que continuarán gestionando nuevas cartas de intención con otras asociaciones del sector privado interesadas en integrarse a este modelo, que busca fortalecer la formación de los estudiantes y ampliar sus oportunidades de inserción laboral dentro de la industria turística de Panamá.