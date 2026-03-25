Revulú en albergue de Tocumen: daños, robo y menores fugados

Una situación irregular sacudió la noche del 24 de marzo el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde un grupo de adolescentes protagonizó un incidente que terminó afectando la convivencia dentro del albergue. El hecho dejó daños materiales, dinero sustraído y varios menores que lograron evadirse del lugar.

La SENNIAF informó que tras lo ocurrido se activaron de inmediato los protocolos de atención, contención y seguridad, buscando garantizar la integridad tanto de los jóvenes como del personal. La situación encendió las alertas dentro del centro y obligó a una respuesta rápida de las autoridades.

En el operativo estuvieron presentes la directora general de la entidad, Lilibeth Cárdenas, junto al defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, además de unidades de la Policía de Niñez y Adolescencia, el MIDES y el Ministerio Público. Todos se movilizaron para controlar el incidente y atender lo ocurrido dentro del albergue.

La entidad detalló que, además de los destrozos, se reportó la sustracción de dinero y la evasión de adolescentes, por lo que se activaron los protocolos de búsqueda en coordinación con las autoridades competentes. El movimiento se mantiene mientras intentan ubicar a los jóvenes que salieron del centro.

La SENNIAF indicó que ya se desarrollan investigaciones para esclarecer lo sucedido y reforzar las medidas de atención, seguridad y supervisión dentro del CAI. También reiteró su compromiso de garantizar espacios seguros y dignos para la niñez y adolescencia.