SNE aclara que mezcla de bioetanol no depende del proyecto de ley

La Secretaría Nacional de Energía (SNE) aclaró que la mezcla de bioetanol con gasolina no guarda relación con el proyecto de ley que actualmente se discute en la Asamblea Nacional.

La entidad explicó que la obligatoriedad de aplicar la mezcla de gasolina con bioetanol ya había sido establecida previamente en la legislación nacional aprobada durante los años 2023 y 2024.

Obligación ya estaba definida

Según la SNE, la aplicación de dicha mezcla de bioetanol debía entrar en vigencia a partir del 1 de abril de 2026, conforme a la normativa vigente.

No obstante, la Resolución N.º MIPRE-2026-0010986, publicada en Gaceta Oficial, no crea una nueva obligación.

Resolución solo pospone la medida

La institución indicó que la resolución lo que hace es posponer la aplicación de una norma existente, debido a que para la fecha prevista no estará disponible en el país la gasolina con bioetanol.

“La medida responde a que para el 1 de abril de 2026 no estará disponible en el país la gasolina con bioetanol”, señaló la SNE mediante un comunicado oficial.

No depende del proyecto en discusión

La Secretaría enfatizó que no se trata de una medida nueva ni de una decisión derivada del proyecto de ley actualmente en debate en la Asamblea Nacional.

La entidad explicó que la iniciativa legislativa tiene otro objetivo: establecer un marco regulatorio actualizado que permita implementar la mezcla de bioetanol de manera adecuada.

Implementación tomará 24 meses

De aprobarse el proyecto, su ejecución se desarrollaría durante un período de 24 meses, tiempo estimado para garantizar los controles técnicos, logísticos y de calidad necesarios.

La SNE indicó que este plazo permitirá asegurar una implementación ordenada de la mezcla de bioetanol con gasolina en todo el país.