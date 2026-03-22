Transportistas del Oeste dan plazo al Gobierno para evitar aumento del pasaje

La dirigencia del transporte colectivo en la provincia de Panamá Oeste aplazará hasta el próximo viernes 27 su decisión de adoptar un posible aumento en el costo del pasaje, debido al alza del precio del carburante.

Kelly Filos, dirigente del Sindicato de Conductores y Automotores de La Chorrera (SICAMOCH), dijo que en esa fecha vence el plazo otorgado al Gobierno para presentar una opción que permita evitar el aumento del pasaje.

La decisión se adoptó tras una reunión con el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, el pasado fin de semana.

Mientras tanto, Filos indicó que, a lo interno del gremio, se ensaya la medida de otorgar un subsidio de $13.00 en el combustible cuando, debido a la demanda de pasajeros en la terminal de transporte de Albrook, se requiera enviar autobuses vacíos.

Por su parte, el también dirigente transportista de SICAMOCH, Eliecer Montenegro, señaló que se han adoptado otras medidas, como cambios en los horarios de salida de los autobuses hacia la ciudad capital, para garantizar que los buses viajen con el mayor número de pasajeros permitidos.

El cambio en la frecuencia de salida de los autobuses provocará aglomeración de pasajeros en las paradas, especialmente en las horas de la mañana, por lo que el dirigente transportista pidió disculpas a los usuarios.

“Si no encontramos una pronta solución al tema del alza del combustible la próxima semana, vamos a cobrar la tarifa que establecimos”.

En el caso del distrito de La Chorrera, la propuesta de los transportistas es aumentar a $0.50 en los llamados “buses de lujo” que viajan a la capital, al igual que a los de “lata”.