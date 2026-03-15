Nacional - 15/3/26 - 12:26 PM

Traslado complicado por ausencia de hospital especializado en Panamá Oeste

Luego de tres horas de llamadas y espera, se logró el traslado del paciente al Hospital Santo Tomás.

 

Por: Eric Montenegro/Crítica -

La necesidad de elevar al Hospital Nicolás A. Solano a tercer nivel de atención médica es cada vez mayor debido a la complejidad de los casos que recibe este nosocomio de la provincia de Panamá Oeste.

El fin de semana, esta urgencia se evidenció nuevamente ante la necesidad de trasladar a un paciente al Hospital Santo Tomás tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Horas antes, el paciente había sido trasladado a este hospital procedente de la comunidad de Los Bajos de Peña Blanca, en el distrito de La Chorrera, con una fractura en la pierna derecha provocada por la caída de un árbol.

Los médicos de turno lograron estabilizar al paciente, aunque al intentar trasladarlo hacia el Hospital Santo Tomás, para ser atendido por un especialista en cardiología, desde este centro médico informaron que no podían recibirlo.

Según familiares del paciente, el propio director médico del Hospital Nicolás A. Solano, el Dr. David Rodríguez, intervino para lograr la admisión en el Hospital Santo Tomás.

Luego de tres horas de llamadas y espera, se logró el traslado del paciente al Hospital Santo Tomás en horas de la noche del sábado.

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