Nacional - 27/3/26 - 04:14 PM

Ubican a 5 menores tras fuga en el CAI de Tocumen

La SENNIAF mantiene la búsqueda y localización de 10 niños, niñas y adolescentes que se fugaron.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) informó que fueron ubicados 5 menores de edad de los 15 que se evadieron el pasado martes 24 de marzo de 2026, luego del incidente registrado en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

La entidad detalló que la ubicación de estos adolescentes se dio tras la denuncia interpuesta por la directora general, Lilibeth Cárdenas, y la activación de la Alerta Amber por parte de las autoridades competentes.

De acuerdo con la información oficial, la SENNIAF mantiene la búsqueda y localización de los demás niños, niñas y adolescentes que aún no han sido encontrados, en coordinación con las autoridades correspondientes.

La institución reiteró su compromiso con la protección integral de la niñez y adolescencia, y exhortó a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que permita su pronta ubicación. Los datos pueden ser reportados de forma confidencial a través de las líneas 104, 911 o 6993-8818.


 

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