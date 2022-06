Correr o ‘running’ es una de las disciplinas más efectivas para mantener una salud física y mental óptima. La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda esta actividad cardiovascular ya que reduce una gran variedad de enfermedades crónicas incluidas la diabetes, hipertensión, depresión fuera de que fortalece el organismo a largo plazo y nivel general abonando a un envejecimiento saludable.

Cabe destacar que, siendo un deporte a bajo costo, lo puedes realizar en cualquier parte y por tu propia cuenta, sin embargo, correr con un grupo o equipo no solamente te llevará a mejorar tu tiempo, sino que podrás compartir con un grupo de personas afines al deporte y de igual manera mejorar tus vínculos y relaciones sociales.

Keep Running Team es un grupo compuesto en su mayoría por corredores que ya venían de otros equipos, no obstante, es un equipo que nace de la adversidad, de la búsqueda de armonía tanto a nivel deportivo como interpersonal, de la fraternidad, de compartir más allá de rutas y kilómetros y en donde cada uno alienta al otro a no desfallecer, a subir el nivel con un apoyo incondicional al mismo tiempo que compartimos nuestra pasión por el running. Soy afortunada de pertenecer a este equipo en donde las ideas y opiniones de cada uno son valoradas por igual, lo que nos lleva a robustecernos como grupo y en donde compartimos un sistema de valores similar basado siempre en el respeto y la honestidad.



El pasado domingo 19 de junio tuvimos la oportunidad de participar de nuestra primera carrera formal como un equipo constituido y en donde no la pudimos haber pasado mejor: se trató de la segunda carrera de la Big Four Series en Panamá Pacifico, y en donde Keep Running Team tuvo representación en todas las categorías (5k, 10k y 21k). De igual manera pudimos compartir con otros equipos running tales como Paisanos Runners, Addidas Runners, Cutarras Runners entre otros. Si alguna vez has pensado en iniciarte en el running pero no sabes cómo, o sientes de repente pereza o flojera, pues te digo que en toda disciplina lo más difícil siempre será iniciar, de ahí en adelante todo es ganancia!



