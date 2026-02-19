Show - 19/2/26 - 12:00 AM

Albanis Torres se quedó esperando a Calle Abajo

Albanis Torres, reina de Calle Arriba de Capira se quedó esperando a su rival, Noemí Liseth González, Calle Abajo, para darle un cierre majestuoso a su pueblo en un último topón y demostrar de que cuero sale más correa en el tradicional entierro de la sardina.

Después que salió a su recorrido, acompañada de su tuna, la reina de Calle Arriba se hizo sentir con los fuegos artificiales, que iluminaron las calles del pueblo por más de media hora.

Al llegar al punto de encuentro entre Calle Arriba y Calle Abajo, los signos de interrogación salieron a flote, la gente preguntaba por la reina, pero esta nunca llegó al topón, lo que hizo que Albanis fuera proclamada por sus súbditos como la monarca triunfadora.

El Martes de Carnaval Albanis estuvo acompañada por su hermano, el tipiquero Alejando Torres, quien deleitó al pueblo con sus temas, además del artista urbano Italian Somalí.

