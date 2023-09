¡Ayala! Elon tiene otro hijo y lo llama Tau Techno Mechanicus

El multimillonario Elon Musk confirmó que él y su expareja Grimes tuvieron un tercer hijo juntos, y su nombre es tan inusual como el de sus hermanos.

LEE TAMBIÉN: Rony Vargas también denunció a su novia; en redes le dicen de todo

El niño se llama Tau Techno Mechanicus, escribió el multimillonario de la tecnología en un post en X (antes Twitter) ayer domingo.

Musk, propietario de la red social X, respondía así a un post de la cuenta de noticias de entretenimiento Pop Base, que nombraba a los tres hijos de él y Grimes como "X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl Musk, Techno Mechanicus".

Musk y Grimes se separaron en septiembre de 2021, pero la cantante canadiense cuyo nombre real es Claire Boucher describió su estado sentimental como "muy fluido".

En una entrevista concedida en marzo de 2022 a Vanity Fair, reveló que Exa Dark Sideræl Musk había nacido por gestación subrogada en diciembre de 2021.

Aunque aparentemente la pareja no tenía intención de anunciar el nacimiento de su segundo hijo, apodado "Y", Grimes compartió la noticia después de que el periodista de Vanity Fair Devin Gordon escuchara el llanto de un bebé.

Grimes y Musk dieron la bienvenida previamente a un hijo llamado X Æ A-Xii en mayo de 2020.

El famoso tiene otros cinco hijos los gemelos Griffin y Vivian y los trillizos Damian, Saxon y Kai de un matrimonio anterior.

Names of Elon Musk and Grimes' three kids:



X Æ A-Xii

Exa Dark Sideræl Musk

Techno Mechanicus pic.twitter.com/Ggmgbs5HAY