Baby Wally: ‘Yo no tengo ningún compromiso con Da Silva con los ‘show’’

Las declaraciones del productor Kevin Da Silva siguen generando controversia, y a quienes trajo a la palestra en sus declaraciones en la entrevista con DJ Winnie, están dando su versión.

Uno de los artistas que habló en su canal de YouTube referente a lo que dijo de él Da Silva, es Baby Wally, quien detalló que el productor se quedaba con el 100% de las regalías. Afirmó que en su momento hicieron un “deal” del 50% de los “show”.

Publicidad

“Da silva es el productor que me grabó la canción ‘Dile’, tamos hablando de 2014 por allá... El dice un montón de cosas de mi... la primera mentira que dice Da Silva es que antes de ‘dile’ el tuvo un año y medio trabajando conmigo y que me produjo un disco de 12 canciones... yo me río porque, antes que todo quiero aclarar que Da Silva, antes de este episodio, es una persona que, más allá de cualquier diferencias que teníamos, porque ya la teníamos, siempre lo tenía en ese espacio de respeto y cariño, nunca salí en un espacio a decir las cosas que hizo mal, que fueron un montón, Da silva es muy mentiroso...”, relató el artista urbano.

En su “podcast”, Wally manifiesta que el problema es que en la entrevista Da silva dice que tenía un “deal” con él, en donde el amarra los “show” y la música en un 50% y que él era el dueño de los master. “Ojo, yo no estoy peleando por el porcentaje que le tocaba a Da Silva... yo tengo muchas canciones que no tengo registrada, porque era un tema que yo no le estaba prestando atención... cuando yo empiezo a tener ‘show’, yo no tengo ningún compromiso con Da Silva con los ‘show’, Da Silva se comprometió a grabar mi música y no lo hizo, yo empiezo a sacar un 10% de mis ‘show’ y le doy a Da Silva... él tiene toda mi música registrada en las plataformas y el que está cobrando es él y no yo”, dijo el bocatoreño.

Como consejo, le dejó a los nuevos talentos que dejen de buscar ritmos en YouTube y que hagan que los productores le creen ritmos, para no estar en esta polémica