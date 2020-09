Barceló: "Sí el Minsa me quiere multar al único que debe hacerlo es a mí"

A pesar de todas las críticas que ha recibido por la grabación de su video llamado "Fuck Haters", el instagramer Juan Pablo Barceló, afirmó que cualquier cosa que pase o multa que deseen imponerle las autoridades por esto, debe ser a su persona, pues él fue el que organizó todo.

Como sabrán, Barceló decidió invitar a "El Cholo" Roberto Durán, al expresidente Ricardo Martinelli y al cantante Alberto Gaitán, lo que hizo un revuelo en las redes, causando que hoy, Israel Cedeño, director metropolitano de Salud, girara instrucciones a los directivos del Centro de Salud de San Felipe para que se iniciara las investigaciones de este caso.

Ante todo esta polémica, el instagramer dijo lo siguiente: "Yo decidí hacer un video de un tema en trap, lo tengo listo esto hace cuatro meses, pero por querer respetar todo y esperar que se levante cuarentena me detuve. Hoy lo grabo y se forma todo esto, por invitar a estos señores. De hecho, Durán ni siquiera iba a salir, yo le alquilé el carro y le dije sí quería salir y ya, eso fue lo que pasó. Nadie estaba sin mascarillas. Dejen el drama".

"Por ahí escuché que el Minsa me quiere investigar. Miren les voy a ser sincero, el que abrió el país fue el Minsa, el que le abrió oportunidad a la gente de salir a trabajar fueron ellos. No creo que haya cualquier tipo de denuncias o multa. Fue el Minsa el que abrió, no fui yo. Ese restaurante no estaba abierto, se alquiló, se pagó, se está trabajando mi rey. Necesitaba un restaurante tipo salsa y lo alquilé. Yo disfruté, no estoy haciendo nada malo", recalcó.

En su video posterior a la grabación, volvió a recalcar que en ningún momento estaba haciendo nada malo, además, detalló que este proyecto no tienen nada que ver con política, tampoco se estaba bebiendo y mucho menos había personas sin mascarillas.

"Me senté con Rómulo, con Nito y todos ellos, me caen bien. Sí el Minsa me quiere multar al único que debe hacerlo es a mí, soy el único. Los que se hayan sentido ofendidos, lo siento. No había podido grabar por el coronavirus, pero ya no hay cuarentena y los lugares están abiertos. Este era mi sueño, no importa si se pega o no", puntualizó.