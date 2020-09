Barceló graba video musical y lo dedica todos los 'haters' en Panamá (Video)

Una publicación compartida por (@barceloficial) el

Sobre sus invitados estelares dijo lo siguiente: " Igual que Durán, los invité y me dijeron que sí. No tiene que ver con política, es un vídeo musical mío. Será lanzado a mitad de octubre. 'Fuck Haters' se llama . No pretendo lanzarme como artista, solo quise tirar esta canción", comentó.

"Solo los invité para que fueran parte del público y darle duro a los 'haters'. Invertí lo suficiente para que quede bien", recalcó.

El expresidente Ricardo Martinelli subió varios videos de la grabación y detalló que esto es para todos los "haters" en Panamá.