Calle Abajo de Capira no respeta acuerdo y cantan tonada 'vienen el aseino'

La tuna de Calle Abajo de Capira se voló el acuerdo y tiró la tonada prohibida contra Calle Arriba, la cual es alusiva al tipiquero Alejandro Torres.

 

La tuna de Calle Abajo de Capira encendió el domingo de Carnaval tras interpretar una tonada dirigida al tipiquero Alejandro Torres, pese a que existía un acuerdo para no entonar piezas alusivas al artista.

Durante el paseo de la reina Noemí Liseth González, la tuna soltó la controvertida letra que ya había generado debate en días previos. En los videos que circulan en redes, el coro es coreado con fuerza por parte de los simpatizantes de Calle Abajo.

El estribillo, que ya había causado revuelo por su contenido directo contra el músico típico, había sido señalado como inapropiado, lo que habría motivado intentos de frenar su interpretación. Sin embargo, la tuna decidió cantarlo igualmente, avivando la controversia.

Como es de conocimiento, la hermana del artista, Albanis Briceida Torres, es la actual reina de Calle Arriba de Capira, tuna rival histórica en las celebraciones.  

