DJ Andy responde a comunicado por no presentarse en Calle del Rosario

Plantados y con ganas de cantar a todo pulmón temas del género salsas, quedaron, supuestamente, quienes disfrutaban del ambiente carnavalero en Calle del Rosario, en el distrito de La Chorrera, después de que La Disco Virtual no cumplió con la presentación.

Según un comunicado emitido por los organizadores, donde se anunció la cancelación definitiva de la presentación de los DJ de La Disco Virtual, la suspensión se debió a “causas totalmente ajenas” a la organización y aseguró que habían cumplido con todos los compromisos contractuales, técnicos y logísticos para la realización del "show". Incluso calificaron la situación como una falta de respeto hacia el público y hacia la producción del evento, ofreciendo disculpas a los asistentes por los inconvenientes.

Horas después, uno de sus integrantes, DJ Andy, reaccionó públicamente y mostró su versión de los hechos, compartiendo capturas de pantalla y un mensaje donde asegura que sí realizaron la devolución del dinero recibido y que lamenta lo ocurrido.

En su respuesta, expresó tristeza por la situación, pidió disculpas por los inconvenientes y recalcó que, según su versión, los hechos no se dieron como fueron expuestos públicamente. También destacó que existía una relación de trabajo de varios años con los organizadores y que siempre han cumplido en contrataciones anteriores.