DJ Tom Sawyer critica cierre de vía al Casco Antiguo y recibe respuesta

El DJ de música electrónica calificó de "desastre" el cierre del principal acceso al Casco Antiguo por el Carnaval de la City, pero de inmediato recibió respuesta y será solucionado el próximo Carnaval.

 

DJ Tom Sawyer compartió su postura sobre el cierre del acceso principal hacia el Casco Antiguo en medio de las actividades de Carnaval de la City, calificando la medida como un "desastre de organización".

El DJ dejó claro que no está en contra de las celebraciones, pero sí cuestionó la logística aplicada: bloquear la vía principal, desde el viernes hasta el martes, hacia una de las zonas más visitadas por turistas y locales, lo que afecta la movilidad, el comercio y la experiencia de quienes llegan a disfrutar del área.

En sus declaraciones, señaló que no ve lógica en impedir el acceso a un punto clave de la ciudad para poder desarrollar las fiestas.

La opinión de Atsuo Gutiérrez, nombre de pila del artista, llegó a los oídos correctos, y afirmó que su video llegó a varias entidades, las que tienen todas las intensiones, para el próximo año, realizar los respectivos arreglos para que el Casco esté integrado al Carnaval de la City.

Febrero 16, 2026
