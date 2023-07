Confiesa que lloró todo lo que necesitó tras separación con Patrick

Gaby Garrido respondió algunas preguntas de sus seguidores, la que no podía faltar, su vida después de la ruptura con Patrick Vollert.

Gaby confesó que tras la separación lloró, y lloró todo lo que necesitó, por lo que aconsejó a la seguidora que le preguntó cómo sobrellevó su ruptura, que haga terapia, mantenga su mente ocupada en actividades que sumen positivismo a su vida, hablar con familiares y amigos, y lo más importante, alejarse del alcohol.

La expresentadora sigue creyendo en el amor, porque esto no tiene nada que ver si en el camino de la relación ambas personas no quieren lo mismo y eligen lo que mejor les parezca.

En cuanto al por qué no ha borrado algunas fotos con Patrick, Garrido expresó que “las dejo porque son fotos preciosas y porque me llevo muy bien con la persona que sale en ellas, indistintamente que no estemos juntos. ¿Para qué las voy a borrar?, son recuerdos increíbles y fotos muy top. Tienen permiso de quedarse”.

La panameña por el momento no tiene planeado mudarse de España, es muy feliz en dicho país. Su próximo viaje, en agosto, será para Grecia.

