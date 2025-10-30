Show - 30/10/25 - 12:00 AM

Cumple su promesa y sale a la calle a dar comida

El youtuber panameño Abraham Pino, conocido en redes como abrahamdpe, cumplió una promesa muy especial: salir a las calles para ayudar a quienes más lo necesitan.

En su más reciente publicación de Instagram, el creador de contenido mostró cómo compartió un pedazo de pizza con personas sin hogar, gesto que conmovió a algunos de sus fans.

“Prometí que cuando yo tuviera, ayudaría a los demás... esto apenas empieza”, escribió Abraham junto al video, donde se le ve entregando alimentos y compartiendo palabras de aliento. Además, agradeció a su comunidad por el apoyo, destacando que cada like, comentario y compartida ayuda a que sus obras solidarias crezcan aún más.

La acción del influencer ha sido aplaudida por cientos de usuarios que destacan su sencillez y compromiso con causas sociales, aunque para otros es mejor que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, aconsejando que es mejor ayudar y tener como testigo de sus buenas obras a Dios.

Como en toda publicación, siempre hay alguien que tiene algo negativo que comentar, y en la de Abraham no fue la excepción, un cibernauta criticó que diera un pedazo de pizza y de una pizzería que su costo es económico, por lo que Pino no dudó en contestarle: “¿Tenía que darle una caja a cada uno para tener tu aprobación? Manda el Yappy y yo les doy una caja a cada uno a tu nombre”.

