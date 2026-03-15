El Canoso prenderá el Carnaval de la Calle 8 en Miami con sus temas

"El Canoso" Jhonathan Chávez y Los Triunfadores pondrán a los gringos y a los latinos a tirar paso firme con el sonido del patio este domingo en el Carnaval de la Calle 8 en Miami, uno de los eventos latinos más grandes e importantes de Estados Unidos.

El tipiquero será el encargado de llevar el sonido del acordeón panameño al público internacional con presentaciones que forman parte de la agenda oficial del festival.

Chávez tendrá dos importantes participaciones dentro del carnaval. A las 5:00 p.m. se suborá a la tarima de Univisión y acto seguiro a las 9:00 p.m. se presentará en el Miami Fire Fighters,, en el cierre latino del Carnaval de la Calle 8.

Pero no crean que el hombre se va a dormir en los laureles. Mañana lunes 16, Jhonathan se pondrá su mejor camisa para aparecer en las pantallas de todo Estados Unidos. Jhonathan estará a las 9:00 a.m. en Despierta América, desayunando con el público de Univisión a punta de acordeón.

Y por si fuera poco, también tiene cita en el programa “Toro Loco TV Show”. ¡Oye, pero este hombre no para!

"Llevar el sonido tradicional de nuestro país a nuevas audiencias es la meta", dice el entorno del artista, que sigue abriendo trocha para que el género típico se escuche en cada rincón del planeta.