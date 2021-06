Franklyn se cabrea y le responde a la 'hater' que lo acusó de lavado de dinero

El expresentador Franklyn Robinson tiene las redes prendidas, esto luego que una cibernauta cuestionara su negocio de comida y afirmara que había algo turbio en su forma de trabajar, pues generaba mucho dinero en época de pandemia.

LEE TAMBIÉN: Alejo Garrido, protegido con sus dos dosis de vacuna contra el COVID-19

Publicidad

Para ponerlos en contexto, una persona acusó al famoso de supuestamente lavar dinero a través de sus locales.

"Está bueno el lavado Boho Villa Lucre, Boho Río Abajo, Boho El Wést. Qué rápido, un negocio normal ve ganancias mínimo 6 meses después o un año", fue lo que dijo, causando que le cayeron cientos de comentarios sobre el tema.

No todos los negros, que abrimos negocios, lavamos dinero.

Me molesta que no puedan decir: "Franklyn felicidades por tener tres locales, es digno de admirar"

¡MALDITOS PREJUICIOS¡ https://t.co/U3f67pZb8A — Franklyn Robinson (@FrankChollywood) June 2, 2021

"Qué prejuiciosa, eso en mi pueblo se le llama bochinche e intriga. ¿A usted le consta que ahi haya lavado? Pena ajena", "recuerde que Franklyn es una figura pública que conoce a figuras públicas. El alcance que tiene es enorme. Deje la envidia y pídale canje", eran los comentarios que se podían leer, y hasta el propio Franklyn le respondió "No le pares bola.... Anoche el gran lavado de Boho, estuvo lleno"

Al ver que la situación se estaba poniendo molesta y la gente estaba especulando con la situación de sus negocios de comida, Franklyn reaccionó inmediamente opinando sin pepitas en la lengua.

"No todos los negros, que abrimos negocios, lavamos dinero. Me molesta que no puedan decir: Franklyn felicidades por tener tres locales, es digno de admirar" ¡MALDITOS PREJUICIOS¡", dijo el famoso.

Debido a la izada de la bandera por el inicio del World Pride Panamá la situación había pasado desapercibida, sin embargo, en las últimas horas ha dado mucho que hablar el tema por cientos de usuarios que han difundido el tema en redes sociales.