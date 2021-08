Miguel Esteban, ORGULLOSO de su hijo

El novelista y cuentista panameño Miguel Esteban está con el pecho hinchado de orgullo, por el trabajo de su hijo, Miguel Antonio, quien trabajó en la película Escuadrón Suicida 2 (The Suicide Squad), que cuenta con escenas grabadas en la Ciudad de Panamá como en El Chorrillo y Casco Antiguo, además de la provincia de Colón.

El comunicador social, mediante su cuenta de Twitter, expresó lo feliz que está por lo realizado por su hijo. Además, dijo que lo que no le gusta de la cinta es la trama, pero que es entretenida.

“Aunque la película no me gustó al 100%, me siento orgulloso de que mi hijo Miguel Antonio haya trabajado en la producción de The Suicide Squad”, manifestó el locutor.

El ganador del Premio Literario Tristán Solarte 2019 manifestó que su hijo este año recibirá su título universitario.

“Lo pusieron dos veces en los créditos. Cobró doble ja, ja, ja. Este año recibe su título en Producción y Dirección de Radio, Cine y T.V.”, expresó.

En su Twitter, el locutor recibió muchas felicitaciones para su hijo “Wow, qué bueno eso, felicidades a ambos por este logro”, “Excelente, felicitaciones a su hijo”, “Talento bien heredado, felicitaciones Miguel Esteban”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.