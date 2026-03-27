Show - 27/3/26 - 12:13 PM

Nadia Ferreira y Marc Anthony revelan que tendrán una niña

Semanas antes, en Premios Lo Nuestro, Ferreira había adelantado que no tenía planes de hacer un gender reveal, manteniendo la misma línea que siguieron con su primer hijo, Marcos.

 

Por: Redacción / Web -

 Nadia Ferreira y el cantante puertorriqueño Marc Anthony anunciaron que están en la espera de una niña, su segundo bebé como pareja.

La noticia fue compartida a través de sus redes sociales con una publicación en la que se les ve posando juntos, mientras la exreina de belleza sostiene unos zapatitos color rosado.

"Una sorpresa llena de amor... Dios mediante", escribieron junto a las tiernas imágenes, confirmando así el sexo del bebé.

Semanas antes, en Premios Lo Nuestro, Ferreira había adelantado que no tenía planes de hacer un gender reveal, manteniendo la misma línea que siguieron con su primer hijo, Marcos. 

"Con mi primer hijo nosotros no hicimos ningún gender reveal... simplemente nació Marco y es el amor de nuestras vidas", comentó en ese momento.

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