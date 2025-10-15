Nivel desbloqueado: nació Luna, la ‘Baby Monsters’

La creadora de contenido panameña Diana Monsters compartió una de las noticias más esperadas por sus seguidores: ¡ya nació su hija Luna! A través de un carrete de fotografías en la sala de parto, Diana anunció que el 1 de octubre de 2025 llegó al mundo su pequeña, describiendo el momento como “el logro más hermoso” de sus vidas. En la imagen, se le ve junto a su pareja y la recién nacida, visiblemente emocionados y llenos de amor.

“El 1 de octubre de 2025 desbloqueamos el logro más hermoso de nuestras vidas: llegó nuestra pequeña Luna, iluminando nuestro camino y llenándonos el corazón de amor, magia y nuevas aventuras”, escribió la influencer, acompañando el mensaje con palabras de gratitud y ternura por esta nueva etapa familiar.

Sus seguidores y amigos del medio no tardaron en llenar la publicación de felicitaciones y buenos deseos para la nueva mamá, quien siempre ha compartido con transparencia las distintas etapas de su vida.