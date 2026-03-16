Show - 16/3/26 - 09:59 AM

Nodal cabreado demandó a Cazzu; aduce que expuso a su hija en redes

A pesar de los conflictos actuales, su apoyo hacia su hija será incondicional, especialmente cuando llegue a una edad en la que pueda tomar sus propias decisiones.

 

Por: Redacción / Web -

El cantante Christian Nodal se cansó de las especulaciones y rompió el silencio sobre la demanda legal que interpuso contra su expareja, la artista argentina Cazzu, por la exposición pública de su hija Inti.

Tras finalizar un reciente concierto, el artista fue abordado por periodistas que le preguntaron directamente sobre la situación legal con su expareja.

Fue entonces cuando el cantante decidió aclarar públicamente el motivo de la demanda.

Según explicó el artista, dicha acción legal tiene como principal objetivo proteger la privacidad de su hija y evitar que sea expuesta en redes sociales mientras aún es menor de edad.

 “Cuando tenga la edad suficiente, podrá decidir lo que quiera hacer y tendrá todo mi apoyo”, expresó.

Además, enfatizó que su única solicitud en este momento es reducir la exposición de la menor en plataformas digitales, algo que —según aseguró— ya se estaría tomando en cuenta.

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En ese sentido, también explicó que el proceso legal en curso busca establecer límites claros para proteger el bienestar y la privacidad de su hija.

A pesar de la polémica mediática que rodea el caso, Nodal reiteró que su prioridad es el bienestar de Inti.

A pesar de los conflictos actuales, su apoyo hacia su hija será incondicional, especialmente cuando llegue a una edad en la que pueda tomar sus propias decisiones.

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