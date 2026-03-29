¡Nombe no! Estafan a Nixon mediante la compra de un celular en redes

¡Nadie se salva de los lagartos de las redes sociales! El que está que echa chispas y no precisamente de alegría es Nixon Guevara, el mismísimo que ponía a gozar a la gente en Calle 7.

El hombre soltó la bomba en su Instagram y, sin mucho rodeo, confesó lo que nadie quiere decir: "Me estafaron, ¡ayúdame Calderón!".

Resulta que Nixon y su novia vieron una cuenta en Instagram que vendía los famosos iPhones a precio de me regalo. Como quien no quiere la cosa, el hombre se confió, tiró su ACH, mandó el comprobante y quedó esperando el mensajero.

Los maleantes, que se las saben todas, le metieron el cuento de que la tienda física estaba en un centro comercial en Changuinola, Bocas del Toro. ¡Vaya viaje! Nixon, que es un hombre de fe, se fue a buscar su mercancía, pero cuando llegó al lugar de la entrega, la recepcionista le soltó una frase que lo dejó más frío que un raspao de la Central: "Ay, niño, esa empresa estafa". ¡Plop!

"Jamás pensé que me iba a pasar esto", lamentó el comunicador, quien hasta escuchó audios de otras víctimas que cayeron en el mismo gancho. Resulta que el local en Bocas del Toro es más falso que un billete de tres dólares, y el propio centro comercial tuvo que sacar un comunicado diciendo que ellos no tienen nada que ver con esos "artistas" del engaño.

Nixon corrió a la DIJ a poner su denuncia y avisó al banco, porque como dice él: "Nadie se va del restaurante sin pagar". El presentador advirtió que los "chacales" del teclado siguen activos, borrando comentarios y bloqueando a todo el que los quiera bochinchar.

"Esta gente viene estafando desde el 2025 y yo me di cuenta después de caer", soltó con dolor.