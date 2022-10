Recibió su primer bebé como estudiante de medicina

La que salta de la emoción es la presentadora de A lo Panameño, Fulvia González, quien recibió el miércoles su primer bebé como estudiante de Medicina.

La famosa compartió en sus historias de Instagram una fotografía y un texto sobre esta bonita experiencia.

Destacó que ella no era de postear cosas de su carrera, pero ya es tiempo de hacerlo, por lo que quiso hablar de lo especial que fue vivir esta experiencia.

“Hoy recibí mi primer bebé como estudiante de medicina. Yo no era de postear cosas sobre mi carrera por acá (Instagram) porque para serles sincero no me sentía en el nivel de compartirles este tipo de contenidos, pero ya creo que es hora”, expresó Fulvia.

Añadió: “Ser parte del proceso de traer una vida es una de las razones más bellas y humanas de esta carrera, btw bienvenido Mateo”.

Por otro lado, destacó que no tiene foto con el bebé, pues fue en lo último que pensó en ese momento ”ya vendrá la clásica”.

