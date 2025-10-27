Show - 27/10/25 - 12:00 AM

Se administró heparina durante los 9 meses de su embarazo

La influencer Diana Monsters tocó el corazón de sus seguidores al contar una experiencia íntima relacionada con su gestación. En una publicación de Instagram, describió el significado de los pequeños “diamantitos” visibles en su barriga: cada uno simboliza una inyección de heparina que tuvo que administrarse durante nueve meses para proteger su salud y la de su hija.

Diana mencionó que fue diagnosticada con trombofilia, una afección que incrementa la posibilidad de formación de coágulos en la sangre, lo que podía comprometer su embarazo.

“Para asegurar la protección de mi niña y la mía, cada noche durante 9 meses me inyectaba heparina en el abdomen”, compartió la creadora de contenido.

Con total honestidad, habló del miedo y la ansiedad que atravesó durante ese tiempo: “Fueron meses llenos de temor, pero también de mucha fe. Javi aprendió a ponerme las inyecciones porque hacerlo yo misma me daba terror”, mencionó.

Subrayó que, aunque cada inyección causaba dolor, con el tiempo adquirió la capacidad de manejarlo. Prefirió vivir esta etapa sin miedos ni presiones, por ello compartió su diagnóstico con pocas personas, porque siempre hay alguien que tiene una historia de terror.

“Lo mejor que pude hacer es ignorar todo tipo de comentario y confiar en que estaba en buenas manos, y así fue. Soy de las que piensa que todos enfrentamos situaciones difíciles, pero lo importante es cómo las afrontamos. A mí me gusta enfrentar cada reto de la mejor manera posible”, destacó.

Para Diana, Javi, su esposo, es quien le da la fuerza y no la deja caer, por lo que le agradeció por ser esa luz en uno de los caminos más retadores de su vida.

El 1 de octubre Diana y Javi conocieron a su pequeña Luna, quien llegó para desbloquearles el logro más hermoso de sus vidas.

