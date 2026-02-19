T.O.K. los más esperados en el Festival Carnavalístico

El Festival Carnavalístico Vol. Caribe le dio a quienes se quedaron en la City un derroche de artistas nacionales e internacionales, siendo los más esperados, por la nueva y vieja generación, el grupo jamaiquino T. O.K.

El Martes de Carnaval el público estaba dispuesto a darlo todo y quemar el último cartucho, y desde tempranas horas fueron llegando para buscar el mejor lugar y disfrutar de las presentaciones artísticas.

Como buen festival, había espacio para diferentes géneros musicales, el público asistía al de su agrado, entre los artistas se presentaron Jhonathan Chávez, Samy y Sandra Sandoval, Perro Arroyo en el “Latin Stage”, Anyuri, Italian Somalí, Real Phantom, Kathy Phillips, DJ Luigi, DJ, Flecha, Jr. Ranks y los más esperados del cierre: T.O.K.

La energía del público estaba al cien por ciento, con todo y que los artista los hacía cantar al unísono y brincar. Pasada las 2:00 a.m., la espera por ver a los internacionales seguía intacta, nadie se movía de su lugar hasta que se dio lo que esperaban, el grupo de dancehall originario de Kingston, Jamaica, hacía su entrada al escenario del Festival Carnavalístico.

“Chi-Chi Man”, “Shake your bam bam”, “No man” y “Man a baadman”, fueron algunos de los éxitos que interpretó el grupo mientras interactuaban con el público, que, sin importar el idioma, respondían a los gestos y hasta pedían a los artistas tomarse fotos en la euforia de su presentación.

Sin duda alguna, quienes asistieron a la Cinta Costera aseguran que este festival no tuvo nada que pedirle al Carnaval del interior del país. Lo que sí piden para el próximo año es más agua, reinas y comparsas para no perder la esencia del Carnaval panameño.