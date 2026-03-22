Sucesos - 22/3/26 - 02:14 PM

¡Alarma! Incrementan incendios de masa vegetal en temporada seca

En comparación con el mismo período del año pasado —del 1 de enero al 20 de marzo—, se registra un incremento de más de 600 incendios.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un total de 1,647 incendios de masa vegetal (IMAVE) han sido atendidos por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) en lo que va del año 2026, lo que preocupa a las autoridades.

El director general de la institución, Cnel. Víctor Raúl Álvarez, señaló que, en comparación con el mismo período del año pasado —del 1 de enero al 20 de marzo—, se registra un incremento de más de 600 incendios, lo que refleja una tendencia alarmante en medio de la actual temporada seca y genera gran preocupación por la frecuencia con la que se están registrando estos siniestros a nivel nacional.

Las áreas donde se concentra la mayor cantidad de IMAVE atendidos por las unidades bomberiles son las provincias de Panamá, Coclé y la región de David, en Chiriquí.

Álvarez reiteró que muchos de estos incendios son provocados por la acción humana, por lo que hizo un llamado urgente a la ciudadanía a evitar la quema de basura y herbazales, prácticas que pueden salirse de control y convertirse en emergencias de gran magnitud.

SIMULACRO

Tan solo ayer, el BCBRP efectuó un simulacro de respuesta ante un desastre aéreo combinado con incendios de masa vegetal en el sector de Chame (Panamá Oeste), el cual fue catalogado como exitoso.

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Este ejercicio organizado por el Cuerpo de Bomberos, que puso a prueba la capacidad de reacción, coordinación y sincronización, contó con la participación de la Unidad de Búsqueda y Rescate (SAR) , del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) , del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) , Policía Nacional, SUME, Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y Aeronáutica Civil.

Durante la jornada se evaluaron los protocolos de evacuación, atención a víctimas, control del fuego y aseguramiento del área, destacando la importancia de la comunicación interinstitucional y la rapidez en la toma de decisiones.


 

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