Alerta Amber masiva: buscan a 15 menores fugados del CAI de Tocumen

Panamá- Una Alerta Amber masiva fue emitida este viernes, luego de que el pasado miércoles se reportara la fuga de 15 menores de edad del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

Desde que se dio el hecho, se había informado sobre la fuga de los menores, pero hoy se divulgaron sus nombres y rostros para que la ciudadanía en general pueda identificarlos y denunciar su paradero ante las autoridades, si llega a tener información sobre ellos.

La edad de los menores oscila entre los 12 y los 17 años, y todos se mantenían recluidos por diversas razones en el CAI de Tocumen.

El día de la fuga, un grupo de adolescentes protagonizó un incidente que terminó afectando la convivencia dentro del albergue. El hecho dejó daños materiales, dinero sustraído y varios menores que lograron evadirse del lugar.

Los menores fueron identificados como:

Sara Arango, de 14 años. Itzuliani Cogley, de 12 años. Jafeth Hansell, de 13 años. Juan David Sánchez, de 17 años. Yarelis Adamson, de 13 años. Anthony Cler Adamson, de 15 años. Ángel Yasir Adamson, de 12 años. Sol Rosalina Adamson, de 16 años. Sara Barahona, de 13 años. Yailin Libelo, de 15 años. Yoshua González, de 14 años. Saideth González, de 17 años. Carlos Bermúdez, de 15 años. Génesis Codrington, de 17 años. Verónica Castillo, de 16 años.

Si usted tiene información que permita ubicarlos, puede comunicarse de forma confidencial al 104 de la Policía Nacional, al 911 del Sistema Único de Manejo de Emergencias o al 6993-8818 de Alerta Amber.



