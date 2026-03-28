Sucesos - 28/3/26 - 08:25 AM

Cae otro violador de menores en Guna Yala

Este sujeto, de acuerdo a las investigaciones iniciales, abusó sexualmente de un menor de 13 años de edad, producto del cual resultó embarazada.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

Un hombre de 28 años de edad enfrentó la justicia inicial en la provincia de Colón, por estar vinculado a una violación carnal en contra de una menor de edad, la cual, producto de estas agresiones sexuales, quedó embarazada, en un hecho ocurrido en la Comarca Guna Yala.

Este caso data de mediados de octubre del 2024, cuando en la comarca Guna Yala, este sujeto, de acuerdo a las investigaciones iniciales, abusó sexualmente de un menor de 13 años, producto del cual resultó embarazada.

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Una vez la Personería de Guna Yala conoce del caso, inicia las investigaciones y el pasado 21 de marzo, el imputado fue finalmente aprehendido.

Durante el desarrollo de la audiencia, la Personería solicitó la legalización de la aprehensión y formulación de imputación contra este hombre, solicitudes que fueron admitidas.

También la Personería de Guna Yala consiguió ante el Juzgado de Garantías que se le aplicara la detención provisional, por el delito de violación agravada.

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El caso sigue bajo la investigación de la Personería Municipal de Guna Yala.

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