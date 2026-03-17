Confirman detención a joven que manejaba ebria y atropelló fatalmente a mujer

Panamá-Eyleen Pineda, de 24 años, permanecerá bajo detención provisional, luego de que un Tribunal de Apelación le confirmara la medida cautelar por el delito de homicidio culposo agravado, relacionado con un accidente de tránsito tipo atropello en el que falleció una mujer de unos 50 años.

Los magistrados que componen el tribunal, tras escuchar la intervención de las partes, decidieron no revocar la aplicación de la medida cautelar, como lo había solicitado la defensa de Pineda. Los jueces tomaron en cuenta que la prueba realizada el pasado 4 de marzo, día en que ocurrió el fatal accidente, arrojó que ella conducía bajo los efectos del alcohol, lo cual representa un peligro para la comunidad.

Fue el 4 de marzo pasado, alrededor de las 8:00 p.m., que una señora de 50 años murió atropellada por la camioneta color gris que conducía Pineda en la vía Interamericana, cuando cruzaba la vía próxima al puente La Guinea, ubicado en el corregimiento de Boquerón, provincia de Chiriquí.

La conductora, quien permaneció en la escena, fue retenida ese mismo día. En el lugar se le aplicó la prueba con el alcohosensor, la cual marcó 89 80 microgramos por decilitro de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido.