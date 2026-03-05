Conductores ebrios causan 1 muerte y 1 herido en Chiriquí y San Miguelito

Panamá- Dos brutales atropellos ocurridos anoche, en las provincias de Chiriquí y Panamá, fueron captados en video y sus impactantes imágenes divulgadas en redes sociales. En ambos casos, los conductores estaban bajo los efectos del alcohol.

En el caso de Chiriquí, la víctima, una mujer que no portaba documentos, falleció en la escena luego de que la conductora de una camioneta de color gris la atropellara a eso de las 8:00 p.m., mientras ella, junto a otras dos personas, cruzaban la vía Interamericana a la altura del puente vehicular sobre el río Piedra, próximo al poblado de La Guinea, en Boquerón.

En las imágenes, captadas por las cámaras de un local comercial, se aprecia a las tres personas cruzando la vía. Una se adelanta y llega a la cuneta que divide los cuatro carriles, la otra se arrepiente, pero la víctima iba cruzando los dos primeros paños cuando, de pronto y a toda velocidad, aparece la camioneta que la atropella con fuerza. El impacto fue tan fuerte que el cuerpo de la mujer y unos objetos que llevaba en la mano volaron por el aire, mientras que sus acompañantes quedaron perplejas ante lo ocurrido.

Al lugar se presentaron unidades de la Dirección de Tránsito y le efectuaron la prueba con el alcohosensor a la conductora involucrada, la cual marcó 80 microgramos por decilitro, muy por encima del límite permitido para conducir.

Por otra parte, el conductor de un sedán de color rojo atropelló a un hombre que transitaba por la orilla de la vía, a la altura del sector de San Isidro, en San Miguelito. El conductor, al cual se le comprobó el estado de embriaguez, invadió la acera y atropelló a la víctima cuando regresaba a su casa luego de comprar unos artículos en un comercio cercano.

En las impactantes imágenes se aprecia cómo la víctima queda tendida en la orilla de la vía, inmóvil, luego de ser atropellada, ya que sufrió lesiones de consideración por lo cual tuvo que ser trasladado a un centro médico para recibir atención.