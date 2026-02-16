Sucesos - 16/2/26 - 02:57 PM

Detectan contenedor procedente de Ecuador preñado con 936 paquetes de droga

El barco que transportaba el contenedor se encontraba en fila para realizar tránsito por el Canal de Panamá hacia el Atlántico, cuando fue detectada la droga oculta entre la carga.

 

Por: Redacción Web -

Panamá-Un contenedor con 936 paquetes de presunta sustancia ilícita fue detectado por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en un buque ubicado en un fondeadero del Pacífico Central, en la provincia de Panamá.

La entidad detalló que el barco que transportaba el contenedor se encontraba en fila para realizar tránsito por el Canal de Panamá hacia el Atlántico, cuando fue detectada la droga oculta entre la carga.

El contenedor, que procedía de Posorja, Ecuador, y tenía como destino final Hamburgo, Alemania, fue ubicado por los uniformados mediante tareas de control de tráfico marítimo ilícito y portuario, a través de perfilamiento y verificación.

Posteriormente, se coordinó con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá para realizar las diligencias de allanamiento y registro al contenedor.

En lo que va de este año, el Senan ha incautado 13.7 toneladas de sustancias ilícitas mediante 11 operaciones.


 

