Recuperan cadáver de hombre que se ahogó en charco Lajas

Panamá- Tras la inmersión de buzos y un dron del Cuerpo de Bomberos, fue recuperado el cadáver de un hombre de unos 45 años que ayer fue reportado como desaparecido en Charco Lajas, ubicado en el río del sector Paja de Sombrero, en La Esperanza de Gualaca (Chiriquí).

Mónica Acosta, del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) de Chiriquí, detalló que fue gracias al dron que el cadáver fue ubicado en el fondo del charco.

Según un testigo, el hombre se sumergió en el charco alrededor de las 3:00 p.m. de ayer y no volvió a salir, por lo que comenzó a buscarlo. Al no dar con él, se notificó la situación a los estamentos de seguridad a través de la línea 911. Las labores de búsqueda iniciaron ayer y continuaron este lunes hasta que se ubicó y recuperó el cadáver.

La funcionaria solicitó a la comunidad en general tomar las medidas de seguridad pertinentes, sobre todo en áreas donde no exista la vigilancia de guardavidas, especialmente en ríos, charcos, quebradas y lagos, ya que estos pueden ver su caudal incrementado de forma repentina debido a que se están produciendo lluvias en varios puntos del país.



