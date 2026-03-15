La Yeguada en llamas: Controlan 2 incendios forestales; el tercero está activo

Panamá- Unas 150 hectáreas de bosque pinar y rastrojos han sido consumidas hasta el momento por tres incendios de masa vegetal reportados desde ayer en la Reserva Forestal La Yeguada, ubicada en Veraguas.

Una vez se recibió el primer llamado de emergencia, brigadas forestales de Veraguas, con el apoyo de unidades del Cuerpo de Bomberos de Coclé y Herrera, equipos de MiAmbiente, Policía Ambiental y voluntarios, iniciaron las labores de extinción.

MiAmbiente confirmó que "se han registrado tres focos de incendio: dos de ellos ya controlados y liquidados, mientras que el tercer foco permanece activo y en expansión hacia el sector de Alto de Veladero", donde se trabaja en zonas de difícil acceso para evitar que el fuego se propague hacia otras áreas y viviendas cercanas.

El Cuerpo de Bomberos reiteró a la población evitar quemas, fogatas o arrojar colillas de cigarrillo en áreas boscosas, ya que estas pueden provocar incendios que durante la temporada seca se propagan con facilidad y pueden causar graves daños al ambiente, a la fauna y poner en riesgo vidas y propiedades.