Sucesos - 22/3/26 - 04:10 PM

¿Lo ha visto? Activan búsqueda de hombre desaparecido en Barrio Balboa

Al ver que pasaban los días y no regresaba, el padre del joven interpuso la denuncia ante la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, para que el Ministerio Público investigue qué le sucedió.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Una búsqueda han iniciado los familiares de Alcibíades César González, de 28 años, alias “Toto”, luego de que desapareció el 19 de marzo de 2026, cuando salió de su residencia ubicada en el sector de Naos, corregimiento de Barrio Balboa, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Al ver que pasaban los días y no regresaba, el padre del joven interpuso la denuncia ante la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, para que el Ministerio Público investigue qué le sucedió.

“Toto” fue descrito por su padre como una persona de tez trigueña, ojos achinados de color chocolate claro, nariz perfilada, boca pequeña, labios delgados, cejas un poco pobladas, contextura robusta, 1.76 de estatura y cabello lacio de color negro.

La última vez que fue visto llevaba puesto un pantalón jeans azul prelavado, suéter celeste y zapatillas grises de marca Adidas.

Si usted tiene información que permita ubicarlo, puede notificarla de forma confidencial a los números telefónicos: 509-5084 / 346-0183 de la Sección de Atención Primaria de Panamá Oeste.


 

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