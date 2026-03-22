Peatón es atropellado por busito en El Caño y muere

Panamá- Un hombre, cuya identidad se desconoce por el momento, murió atropellado anoche en la vía Interamericana a la altura de la comunidad de Santa Lucía, corregimiento de El Caño, distrito de Natá, provincia de Coclé.

Según se informó, la víctima iba cruzando los cuatro carriles de la vía cuando fue impactado por un busito blanco, tipo colegial, en dirección a la ciudad capital.

Residentes del lugar denunciaron que, ante la falta de un puente peatonal, deben jugarse la vida al momento de cruzar esta vía rápida, que además de noche es bastante oscura.

Unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional se presentaron en la escena y custodiaron el área, mientras que los peritos efectuaban la diligencia de levantamiento del cadáver de la víctima, quien murió en la escena producto del fuerte impacto con la parte frontal del busito.



