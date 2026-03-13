¡PPC se lava las manos! Corta con proveedores y los deja en manos del Estado

La empresa Panama Ports Company (PPC) confirmó que dio por terminados sus acuerdos y arreglos con proveedores desde el 23 de febrero de 2026, luego de que el Estado panameño ordenara el cese de sus operaciones portuarias y tomara control de las terminales de Balboa y Colón.

En un comunicado, la compañía indic que la decisión del Gobierno tuvo impacto inmediato y permanente tanto para la empresa como para decenas de proveedores, muchos de ellos empresas panameñas que mantenían contratos con la operadora portuaria.

PPC también señaló que el Estado ocupó y tomó control de las terminales, del personal y de propiedades de la empresa, incluyendo computadoras, sistemas y archivos, lo que —según indican— afectó la operatividad y las relaciones comerciales que mantenían.

La compañía agregó que las autoridades también indicaron que los arreglos con proveedores habían concluido, sin ofrecer claridad sobre posibles acuerdos futuros con operadores que el Estado pueda instalar en los puertos.

PPC aseguró que mantiene comunicación con varios proveedores para coordinar temas pendientes. Los proveedores que requieran información adicional pueden escribir al correo proveedores@ppc.com.pa, indicó la empresa.