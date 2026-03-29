Sucesos - 29/3/26 - 02:14 PM

Retienen a 16 menores en parking clandestino en La Chorrera

En el interior de la casa, las unidades policiales encontraron dos armas de fuego, municiones, además de licor y cervezas.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- La Policía Nacional (PN) retuvo a 16 menores de edad que participaban en un parking clandestino dentro de una vivienda ubicada en la barriada Colinas del Valle, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

En el interior de la casa, las unidades policiales encontraron dos armas de fuego, municiones, además de licor y cervezas. El comisionado Adolfo Pérez, jefe de la décima zona de policía de La Chorrera, informó que durante la diligencia fue aprehendido el propietario de la vivienda donde se desarrollaba la actividad ilícita.

Además del licor y las armas, se halló presunta sustancia ilícita en el lugar. Todo fue decomisado

En una segunda diligencia realizada en el sector tres de Los Chorritos, corregimiento de El Coco, tras recibirse una alerta ciudadana, se localizó a un hombre que, presuntamente de forma accidental, se causó una herida con un arma de fuego.

Mediante coordinación con la sección de Atención Primaria del Ministerio Público, se encontraron dos armas de fuego, una de ellas semienterrada en el patio trasero de la residencia.

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