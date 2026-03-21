Sucesos - 21/3/26 - 09:26 AM

Se lo llevó la muerte: se estrella contra camión y no la cuenta

El impacto fue tan fuerte que no hubo oportunidad de salvarlo. El cuerpo quedó dentro del vehículo.

 

Por: Redacción / -

Un hombre de aproximadamente 36 años perdió la vida luego de que el vehículo que conducía se estrellara violentamente contra la parte trasera de un camión que estaba estacionado a un costado de la vía, a la altura de El Marañonal.

El impacto fue tan fuerte que no hubo oportunidad de salvarlo. El cuerpo quedó dentro del vehículo, mientras el área era acordonada por unidades de la Policía Nacional que llegaron tras el accidente. La circulación en el sitio se vio afectada por varios minutos.

Al lugar acudieron las autoridades para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer cómo ocurrió este hecho que vuelve a enlutar otra familia panameña.

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