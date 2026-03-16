Vuelco mortal en Las Tablas

Panamá- La provincia de Los Santos registró su tercera víctima fatal por accidente de tránsito, tras un hecho ocurrido en la comunidad de Valle Rico, distrito de Las Tablas.

La víctima fue identificada como Félix Ernesto Villarreal De León, de 55 años, quien perdió la vida luego de un vuelco registrado en esta zona del interior del país, a la entrada del poblado.

El accidente ocurrió durante la tarde del domingo, cuando por razones que aún son investigadas por las autoridades, el vehículo en el que viajaba Villarreal se volcó, provocándole heridas de gravedad que le causaron la muerte.

Unidades de emergencia y autoridades acudieron al lugar del suceso para atender la situación e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho. Con este caso, ya suman tres las víctimas fatales por accidentes de tránsito registradas recientemente en la provincia de Los Santos.

Los restos de Villarreal De León serán velados en la residencia de sus padres en la comunidad de El Picacho, mientras que la misa por su eterno descanso se realizará en el templo parroquial de Valle Rico.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a mantener la prudencia al conducir, respetar las normas de tránsito y evitar conductas de riesgo en las vías para prevenir más tragedias.



