Instagram le permitirá ordenar las publicaciones de su perfil

A pesar de los muchos cambios que Instagram ha tenido con el paso de los años, la cuadrícula de perfil es algo que se ha conservado por mucho tiempo, pues casi desde su concepción, al entrar a un perfil siempre se verán las cosas en el orden de publicación (de las más recientes a las más antiguas), algo que siempre ha sido inmutable, hasta el momento.

Alessandro Paluzzi es un influencer dedicado a hacer filtraciones de adelantos tecnológicos y de desarrollos en redes sociales, actualmente cuenta con casi 27 mil seguidores en su Twitter, y es precisamente en dicha cuenta donde anunció que la red social propiedad de Meta estaría desarrollando una función de “cuadrícula de edición” que según Paluzzi, le permitiría reordenar las publicaciones de su perfil.

De ser cierto, dicha herramienta traería grandes cambios e importantes aplicaciones en los perfiles de los usuarios, pues cada uno podría resaltar sus publicaciones favoritas o más importantes, al igual que reordenar collages o publicaciones encadenadas para mostrar un trabajo reciente o un producto, algo muy utilizado por las marcas o incluso algunos artistas.

A pesar de no estar confirmado de manera oficial, pues Instagram no ha dicho nada al respecto, es cierto que la compañía ha venido añadiendo funciones pensadas para las tiendas y comercios, tales como una pestaña de compras o una barra de anuncios en dicha sección, por lo que no sería descabellado pensar que la nueva función estaría pensada para que los comercios pudiesen reorganizar sus publicaciones, independientemente de la antiguedad que tengan.

Aún no se sabe a ciencia cierta si la herramienta también cambiaría algo en el feed, o incluso si la red social ya está planeando probar la función o distribuirla a nivel global, por lo que los usuarios tendrán que esperar a que dicha filtración se cumplan, aunque Paluzzi debe su popularidad a que realmente sus anuncios son acertados, por ejemplo, dicho personaje había anunciado 42 días antes la implementación de la barra inferior en Twitter, información que se confirmó y se hizo oficial este 6 de enero, por lo que existen razones para creer que realmente Instagram esté pensando seriamente en traer dicha opción de edición de cuadrícula para sus usuarios.

Instagram: así puede conocer las cuentas con las que más interactúa

Una de las ventajas que tienen casi todas las redes sociales en la actualidad es la posibilidad de obtener datos y métricas precisas sobre el alcance que se está teniendo, siendo esta una información vital para los creadores de contenido pero no deja de ser útil para los usuarios ‘casuales’, Instagram no es la excepción, pues la red social permite observar cuáles son las personas con las que sostiene una mayor interacción.

Desde hace algún tiempo, la red social de Meta mantiene un algoritmo en el Inicio que prioriza las fotos o reels de las personas con las que más se tiene contacto. Pero ahora, trae otra opción para los usuarios.

El primer paso para descubrir quienes son las personas con las que más se interactúa será dirigirse al perfil (el ícono con su foto de perfil en la esquina inferior derecha) y hacer clic en el apartado ‘Seguidos’, en esta sección se mostrarán todas las cuentas que el usuario sigue sin ningún orden específico, pero antes de esta lista existen dos apartados que la plataforma ha añadido, se trata de ‘Cuentas con las que menos interactúas’ y ‘Cuentas más mostradas en el feed’.

La primera opción mostrará las cuentas con las que el usuario no ha interactuado en los últimos noventa días, y la segunda, tiene una lista de las cincuenta personas con las que más interactúa dentro de la red social, es decir, a las que más ‘Me gusta’ ha dado o a las que más comentarios le ha realizado.

El apartado de ‘Seguidos’ también permite que los usuarios conozcan cuáles son las cuentas a las que decidió seguir recientemente, basta con hacer clic en ‘Ordenados por:’ y elegir ‘Fecha: más recientes’ o ‘Fecha: más antiguos’.

#Instagram is working on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you like pic.twitter.com/fjmkJD4je2