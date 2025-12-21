Sucesos - 21/12/25 - 06:04 PM

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos

Las dos personas se desplazaban en una motocicleta cuando, por causas aún bajo investigación, perdieron el control del vehículo, saliéndose de la vía e impactando de manera contundente.

 

Por: Thays Domínguez / Crítica -

Panamá- Un accidente de tránsito registrado en el sector de Boca de Quema, distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, este domingo, dejó como saldo una víctima fatal y un herido de consideración, tras un choque contra un objeto fijo.

De acuerdo con informes extraoficiales, las dos personas se desplazaban en una motocicleta cuando, por causas aún bajo investigación, perdieron el control del vehículo, saliéndose de la vía e impactando de manera contundente.

En el lugar se vivieron escenas de tensión y consternación. Uno de los ocupantes de la motocicleta, de 21 años, falleció debido a la gravedad de las lesiones, mientras que el segundo fue trasladado a un centro médico en estado delicado.

Con este hecho, la provincia de Los Santos contabiliza siete víctimas fatales por accidentes de tránsito en lo que va del 2025, lo que representa una disminución de ocho fallecidos en comparación con el mismo periodo del año 2024, según estadísticas preliminares.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre las causas del accidente ni la identidad de los involucrados. El caso continúa bajo investigación.

