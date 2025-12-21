Sucesos - 21/12/25 - 07:01 AM

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito

Ambos hombres fueron sorprendidos por dos sujetos no identificados, de tez trigueña. Uno llevaba pasamontañas y el otro tenía el rostro descubierto

 

Por: Redaccoón / Crítica -

Dos hombres, padre e hijo, murieron a eso de las 6:20 de la tarde cuando dos sujetos armados lo inteceptaron y sin mediar palabra, les dispararon cuando caminaban hacia su casa, ubicada en el Sector 5 en la Paz d Mano de Piedra.  en el distrito de San Miguelito.

Las victimas del ataque mortal fueron indentificadas como Víctor Manuel Gálvez Roa, de 59 años, y su hijo Víctor Gabriel Gálvez González, de 22 años.

De acuerdo a testigos, ambos hombres fueron sorprendidos por sujetos no identificados, de tez trigueña. Uno cubría su rostro con un pasamontañas y el otro tenía la cara descubierta.  Ambos sicarios salieron de una vereda armas, y sin decir una palabra, abrieron fuego. 

Se escucharon múltiples detonaciones según residentes.  Padre e hijo recibieron varios impactos de bala en distintas partes de su cuerpo, dejándolos gravemente heridos sobre el pavimento. A pesar de la rápida alerta, nada se pudo hacer por salvarles la vida.

Autoridades acordonaron el área mientras se iniciaron las investigaciones para dar con los responsables de este crimen. Hasta el momento no han detenidos a los autores de este crimen que se dieron a la fuga tras cometer el hecho.

 

 

 

Te puede interesar

La marea no los venció: Aeronaval rescata a siete personas tras naufragio

La marea no los venció: Aeronaval rescata a siete personas tras naufragio

 Diciembre 21, 2025
Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito

 Diciembre 21, 2025
Interceptan embarcación rumbo a Colombia con presunto contrabando

Interceptan embarcación rumbo a Colombia con presunto contrabando

 Diciembre 20, 2025
Accidente de tránsito en Chiriquí deja dos fallecidos

Accidente de tránsito en Chiriquí deja dos fallecidos

 Diciembre 20, 2025
Identifican a hombre asesinado en Cativá

Identifican a hombre asesinado en Cativá

 Diciembre 20, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Ruta del sicario: así se planeó el ataque que acabó con policía y civil

Ruta del sicario: así se planeó el ataque que acabó con policía y civil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¿Cómo? El Ministerio Público archiva querella contra Annette Planells y Foco

¿Cómo? El Ministerio Público archiva querella contra Annette Planells y Foco
Encapuchados le meten 2 tiros certeros que lo dejan frío

Encapuchados le meten 2 tiros certeros que lo dejan frío

Cae alias 'Chuki', dueño del arma utilizada en crimen de policía

Cae alias 'Chuki', dueño del arma utilizada en crimen de policía