Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito

Dos hombres, padre e hijo, murieron a eso de las 6:20 de la tarde cuando dos sujetos armados lo inteceptaron y sin mediar palabra, les dispararon cuando caminaban hacia su casa, ubicada en el Sector 5 en la Paz d Mano de Piedra. en el distrito de San Miguelito.

Las victimas del ataque mortal fueron indentificadas como Víctor Manuel Gálvez Roa, de 59 años, y su hijo Víctor Gabriel Gálvez González, de 22 años.



De acuerdo a testigos, ambos hombres fueron sorprendidos por sujetos no identificados, de tez trigueña. Uno cubría su rostro con un pasamontañas y el otro tenía la cara descubierta. Ambos sicarios salieron de una vereda armas, y sin decir una palabra, abrieron fuego.



Se escucharon múltiples detonaciones según residentes. Padre e hijo recibieron varios impactos de bala en distintas partes de su cuerpo, dejándolos gravemente heridos sobre el pavimento. A pesar de la rápida alerta, nada se pudo hacer por salvarles la vida.

Autoridades acordonaron el área mientras se iniciaron las investigaciones para dar con los responsables de este crimen. Hasta el momento no han detenidos a los autores de este crimen que se dieron a la fuga tras cometer el hecho.