Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos

San Miguelito, 21 de diciembre de 2025 – La alegría del desfile navideño en San Miguelito se convirtió en preocupación cuando un vehículo de una de las delegaciones se salió de la ruta y atropelló a varias personas que disfrutaban del evento.

Según los primeros reportes, 8 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital San Miguel Arcángel, donde reciben atención médica. En el lugar trabajaron SINAPROC, Cruz Roja y ambulancias del 911 para atender a los afectados y asegurar la zona.

Vecinos y asistentes relatan momentos de pánico, con gritos y corridas mientras el vehículo avanzaba fuera de control. Las autoridades locales están investigando cómo ocurrió el incidente y enfatizan la importancia de evitar la zona hasta que se restablezca la seguridad.

Este accidente recuerda la necesidad de mayor control en los desfiles y la responsabilidad de cada delegación para proteger a la gente que sale a celebrar.