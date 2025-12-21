Sucesos - 21/12/25 - 10:46 PM

Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos

Según los primeros reportes, 8 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital San Miguel Arcángel,

 

Por: Redacción / Crítica -

San Miguelito, 21 de diciembre de 2025 – La alegría del desfile navideño en San Miguelito se convirtió en preocupación cuando un vehículo de una de las delegaciones se salió de la ruta y atropelló a varias personas que disfrutaban del evento.

Según los primeros reportes, 8 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital San Miguel Arcángel, donde reciben atención médica. En el lugar trabajaron SINAPROC, Cruz Roja y ambulancias del 911 para atender a los afectados y asegurar la zona.

Vecinos y asistentes relatan momentos de pánico, con gritos y corridas mientras el vehículo avanzaba fuera de control. Las autoridades locales están investigando cómo ocurrió el incidente y enfatizan la importancia de evitar la zona hasta que se restablezca la seguridad.

Este accidente recuerda la necesidad de mayor control en los desfiles y la responsabilidad de cada delegación para proteger a la gente que sale a celebrar.

Te puede interesar

Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos

Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos

 Diciembre 21, 2025
Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos

 Diciembre 21, 2025
Cae sujeto en una nave con ocho bultos de presunta sustancia ilícita

Cae sujeto en una nave con ocho bultos de presunta sustancia ilícita

 Diciembre 21, 2025
Despliegan búsqueda por joven desaparecido en Veraguas

Despliegan búsqueda por joven desaparecido en Veraguas

 Diciembre 21, 2025
Policía persigue auto ligado a diputado y suena un tiro. ¡Agáchense!

Policía persigue auto ligado a diputado y suena un tiro. ¡Agáchense!

Diciembre 21, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Ruta del sicario: así se planeó el ataque que acabó con policía y civil

Ruta del sicario: así se planeó el ataque que acabó con policía y civil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito
¿Cómo? El Ministerio Público archiva querella contra Annette Planells y Foco

¿Cómo? El Ministerio Público archiva querella contra Annette Planells y Foco
Encapuchados le meten 2 tiros certeros que lo dejan frío

Encapuchados le meten 2 tiros certeros que lo dejan frío