Vida - 27/3/26 - 05:08 PM

FAE Panamá 2026 presentará espectáculos al aire libre para toda la familia

Será una jornada gratuita que llevará espectáculos de teatro, circo, danza, música y performance a distintos espacios públicos.

 

Por: Redacción/Crítica -

El 15º Festival Internacional de Artes Escénicas (FAE Panamá 2026), que se realizará del 16 al 20 de abril, busca consolidarse como un evento para toda la familia, por lo que presentará el domingo 19 de abril su segmento del FAE Al Aire Libre, una jornada gratuita que llevará espectáculos de teatro, circo, danza, música y performance a distintos espacios públicos.

Según sus organizadores, las actividades comenzarán a las 3:00 p.m. en el patio central del Centro Cultural La Manzana en Santa Ana, con la presentación de “BatUClown”, de la Corporación Legados de Colombia, una propuesta que combina percusión y clown, seguida de “Línea de Fuga”, de la bailarina contemporánea panameña Natalie Ruiz.

Mientras que, a partir de las 4:00 p.m., iniciará un desfile o pasacalle que partirá desde La Manzana hasta la Plaza V Centenario, recorriendo distintos sectores de Santa Ana y San Felipe.

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Esta actividad involucra disciplinas como break dance, parkour, malabares, zancos, performance y danza, además de la participación de la Banda Show del Instituto Nacional.

También habrá presentaciones de artistas nacionales e internacionales, incluyendo moda, circo, danza, música y magia con la artista circense colombiana Carolina Pardo, el Mago Monti de Panamá, los bailarines del programa Enlaces de la Fundación Espacio Creativo, acróbatas de Colombia y Venezuela y la cantante Marión Sila y su Acordeón Viajero de Francia, a partir de las 5:00 p.m.

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La jornada cerrará con “Circondito”, nuevamente a cargo de la Corporación Legados de Colombia.

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