Deportes - 17/10/25 - 12:00 AM

Abren investigación sobre muerte de Hatton

Un tribunal en Manchester abrió y aplazó una investigación sobre la muerte del ex campeón mundial de boxeo Ricky Hatton.

Hatton falleció el mes pasado a los 46 años.

“Este es un paso legal sencillo que la ley requiere que tomes para avanzar hacia la investigación el próximo año”, dijo Alison Mutch, forense principal de Manchester South.

“La causa provisional de la muerte se da como ahorcamiento”, dijo Alison Mutch, forense principal de Manchester South.

