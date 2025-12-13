Un doblete de Raphinha tumba el muro de Osasuna y hace más líder al Barcelona

Un doblete del internacional brasileño Raphael Dias 'Raphinha' derrumbó el sólido entramado defensivo del Osasuna (2-0) para hacer más lider de LaLiga al Barcelona en el último partido del año en el Spotify Camp Nou.



Así, el conjunto azulgrana, que acumula siete victorias consecutivas, se coloca, con un partido más, cinco puntos por encima de su inmediato perseguidor, el Villarreal, que este domingo visitará al Levante (partido que, por ahora, está en duda a causa de las previsiones de fuertes lluvias), y siete por delante del Real Madrid, que visitará al Deportivo Alavés.

Paciencia y esfuerzo

El defensa del Barcelona Gerard Martín aseguró este sábado que "con paciencia y mérito" llegaron los dos goles de Raphael Dias 'Raphinha' que derrumbaron el sólido entramado defensivo del Osasuna para hacer más lider de LaLiga EA Sports (Primera División) al Barcelona (2-0).



"Creo que tiene mucho mérito, porque nos enfrentábamos a un bloque muy sólido. Nos ha costado abrirnos paso, y con paciencia y esfuerzo finalmente lo hemos conseguido", señaló el lateral reconvertido a central al micrófono de Movistar+.



Asimismo, el defensa catalán, que encadenó su quinto partido de central, celebró la portería a cero seis partidos después puesto que, a su juicio, es el aspecto defensivo lo que da "estabilidad" al equipo, ya que los goles "siempre llegan".



Finalmente, Martín prefirió centrarse en su equipo, al ser preguntado por la mala dinámica del Real Madrid, al que ya aventajan en siete puntos con un partido menos los merengues, aunque admitió que "cuando más margen mejor".